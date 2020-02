Coronavirus, il sindaco di Asti Rasero rassicura: "Nessuna emergenza"

Il caso coronavirus fa parlare anche Asti, ma occorre vagliare con attenzione le notizie per non creare falsi allarmismi e panico.



Un astigiano, questa mattina è stato portato a Torino all'Amedeo di Savoia per alcuni controlli specifici, mentre una donna è stata ricoverata in Malattie infettive, senza essere transitata dal pronto soccorso, poiché da diversi giorni aveva la febbre alta (avrebbe partecipato alla gara sportiva cui ha partecipato il lodigiano affetto dal virus).



Ma non c'è alcuna certezza che si tratti del virus.



In attesa di una nota ufficiale dalla Asl Astigiana, il sindaco Maurizio Rasero ha rassicurato che "non si è assolutamente in situazione di emergenza, c'è stata una riunione in Prefettura, domani alle 12.30 farò unadiretta facebook per dare ulteriori informazioni. Stiamo attenti ma non si deve gettare benzina sul fuoco".

La Corsa podistica "Monferrun" prevista per domenica 23 febbraio 2020 è stata rinviata.II Sindaco del Comune di San Marzano Oliveto ha interessato la' Prefettura per comunicare che la"Monferrun" che attraversa i territori di Nizza, Canelli, Calamandrana, San Marzano Oliveto, dovrebbe essere rinviata, causa "l'attuale situazione di pericolo sanitario nel nord ItaliaIl Sindaco ha precisato che alla manifestazione sarebbero presenti gli stessi gruppi sportivi che hanno partecipato alla maratona alla quale ha preso parte il soggetto infettato dalla polmonite da nuovo coronavirus.