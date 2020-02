"Vivere da migrante" il tema della prossima lezione dell'Unitre di Cuneo

Lunedì 24 febbraio 2020 la professoressa Ada Aimonetto tratterà l’argomento “Vivere da migrante” L'intervento analizza, sulla base di alcune esperienze della relatrice, il significato dell'essere emigranti italiani in Germania. Indaga sulle reazione che producono lingue e culture diverse attraverso esempi di vita quotidiana e attraverso le realtà scolastiche italo-tedesche in cui ha operato; ne individua le conseguenze psicologiche e ne trae indicazioni per capire la condizione dello “straniero” e la possibilità per tutti di aprirsi ad una convivenza pacifica e solidale.

La professoressa Ada Aimonetto ha conseguito la Laurea in Pedagogia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Docente poi Preside di scuola media e successivamente Dirigente di istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media. Dal 2004 ha svolto le funzioni di Dirigente Scolastico presso l'Ufficio Scuola del Consolato Generale d'Italia ad Amburgo ed ha esercitato la stessa funzione per otto anni all’Ambasciata d’Italia a Berlino . Ha svolto attività di formazione per insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap, per referenti alla salute, e per docenti neo-immessi in ruolo.

L’appuntamento è, come di consueto,alle 15.30 presso Cinema Monviso