Bra, l’omaggio artistico di Giovanni Botta per Zaki, il ricercatore arrestato in Egitto

Se pensate che piazza XX Settembre a Bra sia solo zona di mercato vi sbagliate di grosso. Qualcuno ha pensato di renderla un vero e proprio museo a cielo aperto. È il caso di Giovanni Botta che, dopo l’omaggio a Liliana Segre, è tornato sul luogo del “delitto” con un nuovo messaggio artistico.



Sulla scalinata che porta sull’Ala della Rocca, ha dato forma al ritratto di Patrick Zaky, nella raffigurazione modellata con alcuni pannelli di legno. Un lavoro “work in progress”, che ha riprodotto il volto del giovane ricercatore dell’ateneo bolognese attualmente detenuto in Egitto.



Il pittore braidese, sempre più in versione street artist, non ha bisogno di tante presentazioni: la comparsa delle sue opere diventa in pochi minuti una notizia per via dei post che rimpallano sui social.



Lo abbiamo sentito su Facebook per farci raccontare com’è nata l’idea: “Durante un servizio su Patrick Zaky, ho ascoltato una bellissima frase, ovvero: ‘Bisogna continuare a fare rumore’. Così, ho deciso di dedicargli una scalinata, perché ognuno di noi può fare qualcosa, attraverso i suoi talenti: chi con la parola, chi con la scrittura, chi manifestando. Io ho deciso di farlo attraverso il disegno”.



Ha spiegato l’artista, che poi ha aggiunto: “Avevo già dedicato un ritratto a Patrick, ma ho scelto di fare una scalinata. Potevo fare di più. Tutti possiamo sempre fare di più, che sia per il nostro vicino oppure per un ragazzo lontano, che sia italiano oppure egiziano. Le candele non dobbiamo mai lasciarle spegnere, sia per i famigliari che per gli amici”.



Infine, qualche dettaglio tecnico: “Ho scelto ancora la scalinata dell’Ala per diversi motivi. Uno, perché ha molti gradini, quindi abbastanza grande per far risaltare il volto di Patrick. Due, il fatto che, non essendo proprio in centro città, avrei potuto montare la mia installazione temporanea e stare tranquillo, anche se spesso i passanti si fermavano a chiacchierare con me per apprezzare l’operato. Come al solito, ho misurato larghezza, altezza e numero dei gradini, mi son fatto tagliare il legno e poi ho iniziato il lavoro. Stessa tecnica: biro bic nera su legno trattato con impregnante e poi acrilici bianco e nero e quello in foto è il risultato”. Che ne dite?