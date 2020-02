Corneliano, potature nel concentrico e nelle frazioni: coinvolto anche l'olmo centenario di corso Riddone

Sono state effettuate negli scorsi giorni le potaute di alberi e arbusti non solo nel paese di Corneliano, anche nelle frazioni.



I siti coinvolti: frazione Reala, Valsomarito, il viale del cimitero, via Monviso, il giardino delle scuole, l’olmo centenario di corso Riddone.



«In programma- aggiunge il Sindaco Alessandra Balbo- per la prossima settimana, la pulizia dei fossi nel concentrico e nelle frazioni».