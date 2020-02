Coronavirus, ad Alba conclusa Giunta straordinaria: "Nessun contagiato sul territorio comunale"

"Al momento non risultano casi di infezione nel territorio comunale". Lo comunica l’Amministrazione comunale albese in una prima nota diffusa negli scorsi minuti, una volta conclusa la riunione straordinaria della Giunta convocata dal sindaco Carlo Bo per fare il punto sulle misure da adottare in coordinamento con le decisioni prese dall’unità di crisi attiva presso la Regione Piemonte.



"A breve saranno comunicati gli sviluppi e le direttive dettagliate di comportamento", si conclude la nota, dopo aver ribadito che "il Comune di Alba sta seguendo con estrema attenzione gli sviluppi relativi alla diffusione dell'infezione di Coronavirus che sta interessando la Regione Piemonte".



"La disciplina dei comportamenti pubblici è oggetto in queste ore di una normativa da parte delle Regioni e dei Ministeri interessati - prosegue lo scritto –. In particolare, la Regione Piemonte ha comunicato che da domani e per una settimana verranno sospese le attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio piemontese, comprese le Agenzie formative. Inoltre verranno sospesi tutti gli eventi e le manifestazioni culturali, ludiche e sportive, all'aperto e al chiuso, che prevedono l'assembramento di persone".