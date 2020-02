I diplomi Defl agli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Moretta e Scarnafigi

Nei giorni scorsi, presso l’Antico Palazzo Comunale di Saluzzo, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi dell’esame DELF relativi all’anno scolastico 2018/2019.Il diploma DELF, “Diplome d’Étude en Langue Française”, viene rilasciato dal Ministère Français de l’Éducation Nationale ed è riconosciuto a livello nazionale ed internazionale.

Tra gli alunni delle varie scuole secondarie di primo e secondo grado di Saluzzo e dintorni figurano anche gli alunni dell’IC di Moretta con le Scuole Secondarie di Primo Grado di Moretta e Scarnafigi. Il progetto si inserisce in un’ottica di potenziamento ed approfondimento dello studio delle lingue straniere, fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Laura Marchisio, e fa parte del Piano di Offerta Formativa dell’Istituto. Si tratta di un esame facoltativo organizzato dall’Alliance Française di Cuneo, ente accreditato al rilascio della certificazione DELF, che si configura come valore aggiunto e fornisce agli alunni un credito formativo spendibile all’interno ed all’esterno del contesto scolastico. In ambito lavorativo, il diploma, che non ha scadenza, offre ai ragazzi la possibilità di esibire in un curriculum vitae un riconoscimento ufficiale del grado di competenza nella lingua e nella cultura francese, lingua che in particolare sul nostro territorio di confine riveste grande importanza per i frequenti contatti umani e commerciali con la Francia.Gli alunni sono stati preparati all’esame per un livello A2 dalle insegnanti curriculari prof.ssa Valeria Alberto e prof.ssa Riccarda Aprà, responsabile del progetto, ed hanno seguito un corso pomeridiano fornito gratuitamente dall’Alliance e tenuto da un’insegnante di madrelingua francese Prof.ssa Nathalie Laabaied.

L’esame ha testato il grado di competenza degli alunni nelle quattro abilità comprensione orale e scritta e produzione orale e scritta. Il diploma è stato consegnato dalla responsabile dell’Alliance Française di Cuneo, prof.ssa Manuela Vico, alla quale vanno i ringraziamenti dell’IC di Moretta.

Venti gli alunni di Moretta e Scarnafigi che l’anno scorso si sono impegnati con entusiasmo in questo progetto superando brillantemente le prove.