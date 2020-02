Il pamparatese Pierangelo Roncisvalle riceve il diploma di nomina a Cavaliere della Repubblica Italiana

Un pamparatese di 81 anni, Pierangelo Roncisvalle, ha ricevuto nella Sala d'onore della Scuola d'applicazione e d'Armi, il diploma di nomina a Cavaliere della Repubblica Italiana, dalle mani del Prefetto Palomba.



La stampa del capoluogo regionale ha ricordato come egli sia stato "un decano del volontariato: donatore di sangue con 3 medaglie d'oro nella carriera, soccorritore della CRI per decenni, dirigente di una squadra di calcio, il San Giorgio, ove giocavano i nipotini rimasti orfani, per 10 anni Presidente della Pro Loco di Péamparato, ove operò potenziando le strutture e le atività sportive, ma pure per infinite iniziative turistiche, culturali, folcloristiche". Il Cavaliere aveva già ricevuto dal senatore Mino Taricco le insegne ufficiali, sabato 7 settembre a Mondovì Piazza.