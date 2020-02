Coronavirus, salgono a sei i casi di contagio in tutto il Piemonte

"Sono 132 in tutto i casi di contagio da Coronavirus in tutta Italia, di questi 6 sono in Piemonte". Lo ha detto pochi minuti fa Angelo Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus. "Di questi 88 sono in Lombardia, 24 in Veneto, 6 in Piemonte, 4 in Emilia Romagna e 2 in Lazio. Due i decessi e uno il caso di guarigione. Sono 54 i ricoveri, di cui 26 in terapia intensiva".

Dopo la notizia del torinese 40enne del pomeriggio di ieri, dunque, salgono i casi di persone contagiate nella nostra regione. Già nel corso della mattina si erano rincorse voci che parlavano di almeno altre tre persone solo a Torino: sarebbero un nucleo famigliare composto da mamma, papà e la figlia portata al Regina Margherita e che, dialogando con i medici, sono stati poi sottoposti a test, risultati tutti positivi.