Cuneo, finanziere in pensione, muore a 59 anni per un malore

È morto questa mattina - domenica 23 febbraio - per un malore improvviso, il finanziere in pensione Antonio Vergaro. A novembre avrebbe compiuto 59 anni.

Domani, lunedì 24 febbraio, sarà recitato il rosario alle ore 18,30 nella chiesa parrocchiale di Confreria a Cuneo.



La cerimonia funebre prenderà il via dell’abitazione di via Rigati numero 24 in frazione Confreria e saranno celebrati nella chiesa parrocchiale, a martedì 25 febbraio alle ore 15,30 poi seguirà la tumulazione al cimitero di Ronchi.