Scontro tra due veicoli nei pressi della Coop di Cuneo, incolumi i conducenti

Incidente stradale nei pressi della Coop di in via Casina Colombaro nella mattinata di oggi, domenica 23 febbraio.



Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 10,15. Sul posto per i soccorsi l'equipe sanitaria del 118. Incolumi i conducenti.



Intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nel sinistro.