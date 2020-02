Tre cinesi infetti da Coronavirus nel cuneese: 20 persone sotto osservazione

Arrivano le prime indiscrezioni dall'unità di crisi della Regione Piemonte di Torino. Sarebbero tre i cuneesi di nazionalità cinesi ospedalizzati nel cuneese su cui è stato riscontrato un contagio da Covid-19, meglio noto come Coronavirus. Non si conoscono età nè eventuali malattie pregresse. Si sa che i tre (dei sei di cui è stato accertato il contagio tra i sei del Piemonte) sono rientrati dalla Cina il 19 febbraio. Gli altri tre infetti provengono dal torinese.

Al momento si sta cercando di isolare il virus e capire le persone con cui i tre infetti sono venuti a contatto. Aggiornamenti nelle prossime ore.

AGGIORNAMENTO ORE 15,59: Come scrive il collega Marco Panzarella di www.torinoggi.it Sono sei i contagi da Coronavirus accertati in Piemonte. Al 40enne di Torino che ieri è risultato positivo al test si sono aggiunte altre cinque persone: una coppia di italiani che è entrata in contatto con il focolaio lombardo e tre cinesi residenti nel Cuneese, rientrati in Italia, facendo uno o più scali in Europa, il 19 febbraio, dopo aver trascorso un periodo in Cina.

Altre 20 persone sono sotto osservazione.

Per fronteggiare l'emergenza nelle prossime ore la Regione diramerà, in accordo con il Ministero della Salute, un'ordinanza per limitare la diffusione del virus. Da domani, almeno per una settimana, resteranno chiuse scuole, università e musei. Stop anche agli eventi che prevedono assembramenti di persone, sia in spazi interni che esterni.