Come si festeggia l’ultima domenica di Carnevale in Granda

- Appuntamento con il Carnevale

Questo fine settimana si festeggia il Carnevale in molti paesi e città della provincia: sono tantissime le iniziative organizzate da proloco, comuni e oratori, impossibile citarle tutte!

Per conoscerne altre, oltre a quelle proposte qui, consulta la pagina dedicata sul sito: www.cuneoholiday.com



Ad Alba inizia questo week end il Carnevale di Mussotto, nella frazione omonima

con eventi gastronomici, attività per bambini e per i più grandi. Oggi, domenica 23 febbraio, alle 14.30 è in programma una gran festa di Carnevale in piazza con magia, allegria e comicità. Alle 16 è prevista una gran polentata solidale. Info: www.facebook.com/aclimussotto



Il Carlevé ëd Cherasch andrà in scena questa domenica in piazza degli Alpini a Cherasco: a partire dalle ore 14.30 ci saranno animazione, musica, distribuzione di polenta e salsiccia. Verranno anche premiati i costumi più originali. Al Museo della magia (in via Cavour 35) è in programma uno spettacolo con il mago Sales (don Silvio Mantelli); l’apertura è prevista per le ore 14.30 con visita guidata e un laboratorio dedicato alle illusioni ottiche. Info: www.museodellamagia.it/



Oggi, domenica 23, alle 15, alla sala Jolly di Feisoglio, si terrà il Carnevale dei bambini con giochi e musica a ingresso libero. Info: www.facebook.com/proloco.feisoglio



Sempre oggi, la Proloco di Rodello organizza i festeggiamenti di Carnevale. Il ritrovo sarà alle 12.30 nel salone polivalente per il pranzo su prenotazione. Alle 15 è in programma lo spettacolo di Carnevale che prevede il racconta-storie, bolle di sapone giganti, balli e giochi.

Info: www.facebook.com/prolocorodello



A Montà d'Alba oggi l’appuntamento più suggestivo sarà quello di Valle Casette, dove, dalle 21, la Proloco accenderà un grande falò nella piazza centrale della frazione. L’intento è quello di rievocare l’antico e beneaugurante rito di bruciare il Carnevale riprendendo la tradizione di dare fuoco a fascine, rami di pino, ginepro e a un simbolico fantoccio. I borghigiani allestiranno anche un ricco buffet. Info: www.facebook.com/inmontaroero



A Savigliano oggi, domenica 23 febbraio alle ore 14.30, in Piazza del Popolo è in programma la sfilata di Carnevale dedicata ai bambini con distribuzione della merenda, spettacoli e intrattenimenti. In collaborazione con Consulta Cultura, Consulta Giovani, Gruppo Maschere e Mutuo Soccorso. Info: www.entemanifestazioni.com



Torna il Carnevale a Trinità con le imperdibili sfilate dei carretti allegorici tirati a mano per le vie del paese, previste per oggi, domenica 23 febbraio e per domenica 1° marzo in compagnia delle maschere del Conte Giorgio Maria Costa, di sua moglie Luciana di Girolamo Roero e dei personaggi della corte festante. Proprio le sfilate dei carretti allegorici caratterizzano il Carnevale di Trinità. Adulti e bambini hanno realizzato divertenti carretti tematici messi in mostra durante le giornate di festa. Il percorso si snoda, tra coriandoli e stelle filanti, nel centro del borgo fossanese, in una grande festa in maschera per tutta la famiglia. Il ritrovo è previsto alle ore 13.30 in Piazza Umberto I, la partenza alle 14. Info: www.facebook.com/Famija-Triniteisa



Il Carnevale di Mondovì è uno dei più rappresentativi del territorio cuneese, dove le maschere tradizionali, il Moro e la Bela Monregaleisa, dopo aver preso le chiavi della Città danno il via ai festeggiamenti in maschera. Oggi, domenica 23 febbraio, alle ore 14,30 si entra nel vivo del Carlevè con la gran sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati per le vie di Mondovì Breo, con sette carri allegorici, quattro gruppi mascherati, oltre tremila sfilanti e il bellissimo carro del Moro trainato dai suoi cavalli blu. A partire dalle ore 21, al Dancing Christ, premiazione dei carri e dei gruppi vincitori del Carlevè ’d Mondvì 2020. Info: www.carnevaledimondovi.it



A Demonte oggi, domenica 23 febbraio, ci sarà la storica sfilata lungo il centro storico, con ritrovo e partenza da piazza Renzo Spada alle 14.30. I festeggiamenti si chiuderanno alle 21 al Palatenda con il “Carnival Party II Act”: musica con dj Whasy e a seguire dj Nick.

Info: www.facebook.com/ufficioturistico.demontevallestura



Domenica 23 febbraio a Cuneo ci sarà il Carnevale dei ragazzi 2020 giunto alla 41esima edizione, con la sfilata che partirà alle ore 14.30 da Piazza Galimberti e arriverà fino a Piazza Europa, con ritorno per la festa finale in Piazza Galimberti. Sono attese oltre 3 mila persone. Al Carnevale parteciperanno i gruppi mascherati degli oratori e delle parrocchie, la Banda musicale “Duccio Galimberti”, le maschere di Cuneo Gironi e Girometta e l’animazione sul palco sarà a cura degli 'AnimAttori'. Info: www.comune.cuneo.it



Continua il Carnevale a Saluzzo. Oggi, domenica 23 febbraio, presso l’ala di ferro di piazza Cavour e nel centro cittadino, con partenza da piazza Garibaldi, andrà in scena il terzo carnevale degli Oratori della diocesi di Saluzzo con inizio della sfilata alle 14.30.

Info e programma completo: fondazionebertoni.it



Si festeggia il Carnevale anche a Rifreddo. Oggi, domenica 23, a partire dalle ore 15 è prevista la mostra dei carri allegorici con le maschere del paese e alle ore 17 ci sarà la distribuzione di polenta e salsiccia da parte del gruppo ANA di Rifreddo. Info: www.facebook.com/comuneRifreddo



Anche a Bagnolo Piemonte la festa del Carnevale è in programma per questo fine settimana. In piazza San Pietro, nel pomeriggio di questa domenica, a partire dalle 14, esploderà il Carnevale delle mascherine. A disposizione dei più piccoli castelli gonfiabili e animazione a cura di Poldino. Non mancheranno le maschere ufficiali Ciafré d’le Lose e Ghitin la Bulioira e l’esibizione della banda musicale di Bagnolo. Alle 17 trasferimento al teatro Silvio Pellico per lo spettacolo di Mago J Show. Info: www.facebook.com/prolocobagnolopiemonte



- Solidarietà



Oggi, domenica 23 febbraio ad Alba ci sarà “Singing for Australia”, concerto di beneficienza a favore dei Centri di recupero in Australia presso il Teatro Sociale "G. Busca", sala "Michelangelo Abbado", alle ore 20.30. Biglietti: € 20. La tragedia degli incendi che stanno devastando l’Australia causando morti e distruzione degli ambienti naturali non può lasciare indifferenti e ha spinto il veterinario e fondatore del centro recupero ricci La Ninna di Novello Massimo Vacchetta a farsi promotore della serata. Sul palco a presentare la serata ci saranno Dunia Rahwan e Paolo Menegatti del programma di radio Deejay Animal house. Si esibiranno il soprano Olga Angelillo, Manuel Tappa al didgeridoo, l’antico strumento a fiato ad ancia labiale degli aborigeni, il coro Lala guys diretto da Luca Guastanini e l’orchestra d’archi Vitriol diretta da Paolo Paglia. Tutto il ricavato, pagate le spese, sarà destinato a favore dei centri di recupero in Australia.

Info: www.facebook.com/centrorecuperoricciLaNinna



Questa domenica presso il comprensorio sciistico di Prato Nevoso si terrà “Un notturno speciale”: una serata sugli sci pensando alla solidarietà.

Gli impianti sciistici saranno infatti aperti in via straordinaria dalle 20 alle 23, per una serata benefica di raccolta fondi a favore della “Cascina Aquilone” per la realizzazione di una casa per i ragazzi con gravi disabilità. L’obiettivo principale è l’attivazione di una struttura, una vera e propria casa, dove ragazzi adolescenti e adulti con difficoltà psicofisiche e comportamentali senza specifica diagnosi, possono trovare un luogo di attività terapeutiche, ricreative e lavorative nella loro impossibilità di approcciarsi al mondo del lavoro e di essere autonomi.

Info: www.pratonevoso.com/eventi



A Robilante, oggi, domenica 23 febbraio ci sarà una polentata di solidarietà con il gruppo Alpini. L’appuntamento è, alle ore 12, in piazza Michele Olivero. Il ricavato sarà destinato alla fondazione Stella Maris per la cura sperimentale della rara malattia neurodegenerativa SPG11 che ha colpito la giovane Alice Pepino, residente a Roccavione. Consulta la pagina FB della proloco per altre iniziative di raccolta fondi per Alice: www.facebook.com/ProRobilante



- Una domenica sulla neve



Se vuoi trascorrere il fine settimana sulla neve puoi avere tutte le informazioni sulle stazioni sciistiche cuneesi visitando la pagina dedicata sul sito: www.cuneoholiday.com

Di seguito alcune iniziative previste per il fine settimana, per verificare cambi di programma controlla i siti delle stazioni sciistiche.



Oggi, domenica 23 febbraio, a Pian Munè, Paesana, è in programma il Carnival Party; dalle ore 14.00 è prevista la festa in maschera al Rifugio a valle. Piste e Rifugi saranno aperti tutti i giorni fino a lunedì 2 marzo. Chi scia completamente mascherato durante le vacanze di Carnevale pagherà lo skipass a metà: Adulti 10 euro, Ragazzi 8,50 euro. Info: www.pianmune.it



Anche le piste da sci di Crissolo sono pronte per festeggiare degnamente la baldoria di Carnevale. E’ prevista un’apertura prolungata fino a mercoledì 26 febbraio: una sorta di tour de force che metterà in condizioni soprattutto a quanti saranno a casa da scuola di sfruttare al meglio la loro passione per gli sci. La giornata clou sarà ovviamente quella di oggi quando il rifugio “Aquila Nera”, posto all’arrivo della seggiovia biposto, ospiterà una festa in maschera con musica, animazione e spritz party. Info: www.monvisoski.it e www.facebook.com/monvisoski



A Chianale questa domenica, a Pineta Nord, è in programma il “Trofeo Fredo Roux”: gara di sci amatoriale, inizia alle 10. Aperta a tutti. Iscrizioni sul momento o alla Scuola di sci (347.0578361), con “pacchetto gara + polenta”. Info: www.facebook.com/prolocopontechianale2018



Anche oggi, domenica 23 febbraio, a Prato Nevoso, Frabosa Sottana, il Vertical village, il “villaggio vacanze” sulla neve porterà musica, divertimento, gadget, ski test e animazione. Tante sorprese, giochi per vincere originali gadget e la partecipazione di Radio Deejay che sarà presente, con i suoi artisti, per riempire di energia le giornate sulle piste.

Info: www.pratonevoso.com e www.verticaltour.it



- Appuntamenti musicali e culturali



Nell’ambito della rassegna “Domenica Musica”, oggi, domenica 23 febbraio alle ore 17 nella chiesa di Sant’Antonio Abate a Fossano andrà in scena la grande musica classica con il concerto dell’orchestra classica FFM diretta dal celebre Maestro Julius Kalmar.

L’orchestra interpreterà “Egmont, Op. 84” di Ludwig Van Beethoven, “Concerto per flauto e orchestra n. 1 in Sol maggiore K 313” di Wolfgang Amadeus Mozart, solista Giulia Bulgarini, e “Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, Op. 55 (Eroica) di Ludwig Van Beethoven.

Info: www.comune.fossano.cn.it



A Ceresole d’Alba questa domenica è in programma una visita guidata gratuita al muBATT, il nuovo spazio espositivo dedicato alla Battaglia di Ceresole del 1544. Un viaggio alla scoperta del conflitto, tra testimonianze e cimeli storici conservati preziosamente durante i secoli. Appuntamento dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 con ingresso libero.

Info: www.turismoinlanga.it



Si conclude ad Alba la terza edizione del Festival organistico internazionale di Cristo Re diretto da Gabriele Studer. Oggi, domenica 23 febbraio, alle 21 suonerà il celebre organista Philip Rushforth, direttore musicale della cattedrale di Chester, in Inghilterra. Ha suonato nelle cattedrali di Westminster e St. Paul, nel King’s college, e si è esibito in tour in Francia, Belgio, Florida e Irlanda.

Info: www.cristorealba.it



A Saluzzo questa domenica, alle ore 11, con ritrovo alla Castiglia, è in programma una visita guidata il cui filo conduttore sarà rappresentato da festeggiamenti, tempo libero e divertimenti del passato. Un particolare approfondimento sui festeggiamenti del Carnevale saluzzese di un tempo avverrà nell' Archivio Storico del Comune di Saluzzo con la visione e descrizione dei tanti documenti conservati: le lettere, le fotografie, i progetti di carri e di cortei, i manifesti e gli articoli.

L’iniziativa prevede l’apertura straordinaria del Museo della Civiltà Cavalleresca.

Costo: 5 euro a partecipante, under 12 gratuito. Prenotazioni e informazioni: prenotazione (obbligatoria) n. verde 800392789 email: saluzzo@coopculture.it



A Savigliano, per il cartellone degli Amici della musica, oggi, alle 17, palazzo Taffini, via Sant’Andrea n. 57, ospiterà il concerto dei vincitori del Concorso internazionale di canto Spazio musica 2019 di Orvieto. Si esibiranno il soprano Yue Wu e il basso Davide Mura ed il pianista Leonardo Nicassio. Info: www.amicimusicasavigliano.org



I tre musei in centro a Robilante (Fisarmonica, Ferroviario, Suono e Comunicazione) saranno aperti oggi, domenica 23 febbraio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18,30 (ad eccezione del MUS.S.COM che sarà aperto solamente in orario pomeridiano). Ingressi: Museo Fisarmonica e Ferroviario a offerta libera; MUS.S.COM.: intero 4 € ridotto 2 €.

Info: www.comune.robilante.cn.it (aree tematiche-cultura)