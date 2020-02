"E quindi uscimmo a riveder le stelle", evento per astrofili al Parco Museo dell'Ingenio di Busca

In attesa dell'inaugurazione della mostra di Roberto Cipollone, che si terrà domenica 1 marzo, l'associazione Ingenium APS organizza una serata alla scoperta delle stelle per venerdì 28 febbraio alle 20.45, presso il Parco Museo dell'Ingenio di Busca.

"E quindi uscimmo a riveder le stelle" è il titolo di questo evento pensato per conoscere e lasciarsi avvolgere dal fascino del firmamento, guidati da Mario Collino, in arte "Prezzemolo".



La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: basta essere muniti di pila, giacca a vento e tanta curiosità.



Il Parco Museo dell'Ingenio si trova nell'ex convento dei Cappuccini di Busca, in Viale Monsignore Ossola 1.



Per restare aggiornati su tutte le iniziative di Ingenium, si invita a seguire la pagina Facebook "Associazione Ingenium APS".