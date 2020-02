Margarita, la Pro Loco dona alle scuole uno spettacolo di magia e uno stereo: il ringraziamento

Venerdì 21 febbraio, per festeggiare Carnevale, gli allievi della scuola primaria e dell'infanzia di Margarita hanno assistito ad uno spettacolo del mago Budiní, offerto dalla Pro Loco di Margarita.



Le maestre e i bambini ringraziano la Pro Loco Margarita di questo omaggio. Inoltre le maestre della scuola dell'infanzia voglio ringraziare la Pro Loco di Margarita per lo stereo ricevuto a Natale.



La Pro Loco ha donato lo spettacolo del mago Budiní e lo stereo con il contributo delle "torte in faccia", serata che si era svolta durante i festeggiamenti di San Magno 2019.



Anche i genitori intendono ringraziare tutta la Pro Loco per questa magnifica donazione per un momento goliardico durante il carnevale.