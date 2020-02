Mondovì: costituita una nuova sezione provinciale di Fratelli d'Italia

La Federazione Provinciale Fratelli d’Italia di Cuneo è orgogliosa di annunciare la costituzione della nuova Sezione di Mondovì, cui tutti gli abitanti della città e del basso Monregalese potranno fare riferimento.



In un periodo di profonda crescita di Fratelli d’Italia, premiato dalla coerenza della nostra leader Giorgia Meloni e dalla forza delle sue idee, anche la città di Mondovì ospiterà ora un circolo che sarà attivo sul territorio, a disposizione di cittadini e simpatizzanti. A guidare la sezione sarà il dott. Claudio Sarotto, cui è stato conferito l’incarico di Presidente da parte del Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni.



“Mondovì è una delle più grandi città della Provincia di Cuneo: da oggi, possiamo affermare fieramente che tutte le Sette Sorelle ospitano una Sezione di Fratelli d’Italia” dichiara William Casoni. “Anche in questo caso, la coerenza e la difesa degli interessi del territorio premiano” continua. “La nascita di questa sezione darà un impulso forte e positivo alla vita politica e al radicamento del nostro partito e conferma nuovamente il costante impegno di Fratelli d’Italia nella continua tutela del nostro eccezionale patrimonio” dichiara l’Onorevole Monica Ciaburro.



“Già da tempo giungeva forte la richiesta di avere anche a Mondovì una rappresentanza territoriale di Fratelli d’Italia” commenta il Consigliere Regionale monregalese Paolo Bongioanni. “Sono felice di sapere che Claudio, persona che stimo, abbia deciso di partecipare alla vita politica della nostra città e sono certo farà un lavoro eccellente, con l’entusiasmo e la passione che lo hanno sempre contraddistinto” conclude.



“L’invito ricevuto da tanti amici mi ha portato ad accettare con entusiasmo questo nuovo incarico” dichiara Claudio Sarotto. “Un impegno per la mia città che affronterò con tutte le mie energie, portando la mia esperienza professionale e di vita a servizio della mia comunità, nella speranza di coinvolgere tanti miei concittadini a riscoprire l’importanza dell’impegno civico e politico” prosegue.



Il circolo di Mondovì avvierà immediatamente un fitto programma di iniziative e di attività e si impegna da subito a rispondere a ogni richiesta proveniente dai cittadini. Chiunque desiderasse mettersi in contatto con la sezione di Mondovì, può inviare una mail all’indirizzo fratelliditaliamondovi@gmail.com.



Tutti i cittadini che desiderino avere maggiori informazioni sulla nostra attività politica e sulle iniziative proposte sull’intero territorio provinciale, possono consultare il nostro sito internet www.fratelliditaliacuneo.com, dove sono pubblicati i contatti di tutti i circoli della Provincia di Cuneo, o la nostra pagina Facebook Fratelli d’Italia - Provincia di Cuneo.