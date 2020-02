Tende pre-triage nei pronto soccorso della Granda, parte il Santa Croce: domani mattina Savigliano e Mondovì per finire con Saluzzo e Ceva

Sono in corso presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Croce i lavori preparatori per l’allestimento delle tende pneumatiche della protezione civile. L’installazione arriva a seguito della disposizione emessa dall’assessorato alla Sanità della Regione Piemonte d’intesa con il coordinamento dell’unità di crisi regionale sul “coronavirus covid19”.



La misura, come comunicato questa mattina, è prevista per effettuare attività di di pre-triage in funzione di filtro per valutare preventivamente chi entra in pronto soccorso. I sospetti infetti seguiranno, quindi, un percorso differenziato.



“Precisiamo – scrive in una nota l’ufficio relazione di Aslcn1 e Aso Carle e Santa Croce – il cittadino senza sintomi o con sintomi influenzali di lieve entità non deve recarsi in pronto soccorso, ma telefonare al 1500 (numero unico attivato dal Ministero), al 112 o al proprio medico di famiglia e attendere in casa le istituzioni.”



Le stesse tende verranno installate domani mattina presso l’ospedale di Savigliano e Mondovì. Nel pomeriggio lo stesso servizio verrà svolto presso i nosocomi di Saluzzo e Ceva.