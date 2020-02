Gli studenti del Denina-Pellico-Rivoira hanno partecipato allo spettacolo "L'Amazzonia non è verde"

Nel corso della mattinata di giovedì 20 febbraio 2020 Andrea Zaniboni (direttore artistico del centro di cultura e animazione missionaria Pime di Milano), supportato da Kal dos Santos alle percussioni, Nadio Marenco alla fisarmonica e dalla voce del mezzosoprano Rachel O'Brien, ha interpretato lo spettacolo narrativo-musicale "L'Amazzonia non è verde" per gli studenti del Denina-Pellico-Rivoira.



L'evento, svoltosi all'interno del teatro Magda Olivero di Saluzzo, ha posto l'accento sulla drammatica situazione in cui versa attualmente l'Amazzonia.



In quella terra vivono centinaia di popoli indigeni, con la loro straordinaria ricchezza di culture e tradizioni, che subiscono da sempre ingiustizie e soprusi. In questa realtà emergono anche tante persone che si spendono per il loro bene e che rappresentano un faro per il futuro. Con questo spettacolo si vuole dare luce anche a loro e raccontare le loro biografie e le loro testimonianze: quella di Chico Mendes, di suor Dorothy Stang, di Carlos Nobre e altri.



Gli studenti del Denina-Pellico-Rivoira hanno potuto immergersi per un po' nella realtà del "polmone verde" del mondo cullati anche dalla voce di Rachel O'Brien, che ha interpretato alcuni brani di Morricone appartenenti alla colonna sonora del film Mission.



Lo spettacolo, allestito in occasione del Sinodo sull'Amazzonia indetto da Papa Francesco nell'ottobre 2019, è stato prodotto dal Pime e ne sostiene il progetto "Il grido dell'Amazzonia" con cui i missionari aiutano i popoli del Grande Fiume.