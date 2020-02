Che peccato! Marta Bassino fuori nella prima manche di combinata alpina a Crans Montana

Prima manche per la borgarina Marta Bassino nella prova di combinata alpina di Coppa del mondo. Fuori la discesista cuneese classe ’96 nella prima manche di Super G a Crans Montana (Svizzera): partita bene con una discesa impeccabile Marta Bassino è stata sopra di pochi decimi davanti alla collega Federica Brignone (per il momento in testa alla gara svizzera con un tempo di 1'15''62) per buona parte della gara. La borgarina è andata lunga su una delle ultime porte.

Seconda discesa alle 13,30 con la specialità di Slalom gigante. La diretta della gara è visibile su Rai Sport e Eurosport. Marta Bassino non affronterà la seconda manche.