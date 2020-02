Al via i lavori di rifacimento degli attraversamenti pedonali a Sommariva Del Bosco

Hanno preso il via i lavori di rifacimento degli attraversamenti pedonali e della riqualificazione di piazza Roma.



"Ci scusiamo con i commercianti e con tutti i Sommarivesi per il disagio causato dai lavori", commenta il vice sindaco Marco Pedussia. "Si tratta di lavori di messa in sicurezza vincolati che siamo obbligati ad eseguire e terminare entro il 30 aprile, con i noti 70.000 euro spendibili solo per eseguire lavori in questo settore, per evitare di incorrere in sanzioni o di perdere questo contributo".



Il vice sindaco ribadisce ancora una volta che questo finanziamento a fondo perduto è da utilizzare obbligatoriamente per opere stradali e di messa in sicurezza e non per altri interventi che qualcuno ha citato a sproposito.