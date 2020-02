Alba, in mattinata corso Bra chiuso al traffico per chi entra in città

Dovrebbero potersi contenere alla mattinata i disagi registrati questa mattina per il traffico in ingresso ad Alba dalla rotatoria del rondò.



Come comunicato dal Comune nei giorni scorsi sull’accesso cittadino pesa infatti la chiusura temporanea di corso Bra (interdetto alla circolazione dalle 8.30 alle 13, in direzione centro Città, all’altezza del passaggio a livello, con deviazione del traffico in entrata da corso Bra verso corso Canale all’altezza della rotatoria “Sarda”), alla quale in mattinata si sono aggiunte temporanee chiusure dell’accesso al ponte albertino.



In entrambi i casi le limitazioni al traffico sono dovute ai lavori per la posa delle infrastrutture a servizio della rete di videosorveglianza cittadina.