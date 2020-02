Clavesana, la comunità saluta il medico di base Ruggero Filipponi, in pensione dopo 32 anni di servizio

Giovedì 20 febbraio la Comunità di Clavesana ha tributato un accorato saluto al dott. Ruggero Filipponi, medico di base del comune che dopo 32 anni di servizio va in pensione.

La Sala polivalente degli uffici Comunali in Madonna della Neve era gremita per ospitare un folto numero di cittadini che con la loro presenza hanno voluto dimostrare al medico tutto l’affetto e la riconoscenza per il lavoro svolto ininterrottamente, con generosità e umanità per un periodo così lungo in Clavesana e nei comuni limitrofi.

Dopo un emozionato e toccante discorso in cui il dott. Filipponi ha ricordato tra l’altro il forte legame di conoscenza e amicizia che si è consolidato negli anni con tutti i suoi pazienti, è intervenuto il Sindaco di Clavesana Luigi Gallo che gli ha consegnato una targa ricordo esprimendo a sua volta il ringraziamento a nome suo e di tutta la popolazione.

Sono poi seguiti i saluti di tutti coloro che hanno voluto dimostrare il personale legame di affetto e di amicizia che li lega al dottore, tra questi l’ex sindaco di Clavesana Michele Chiecchio e il sindaco di Bastia Mondovì, Paolo Crosetti.