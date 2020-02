Cuneo: la Camera di Commercio celebra i propri primi 10mila giorni

“Tutti i romanzi arrivano al termine. Il mio è stata una storia straordinaria, in cui ho vissuto tante emozioni, grazie ai validi collaboratori che mi hanno affiancato e con i quali abbiamo centrato obiettivi lusinghieri. Voglio ricordare su tutti, i 45 milioni di risorse destinate in 27 anni ai bandi per sostenere le piccole e medie imprese, e che hanno generato oltre un miliardo di investimenti nella Granda, ma anche le 10.942 aziende «prese per mano» e accompagnate nel processo di internazionalizzazione, e le 11.496 delibere di giunta e di consiglio approvate «senza mai un voto contrario». Ancora, l'attività del Registro imprese che, a dispetto della burocrazia italica, nel 2019 ha gestito 45.091 pratiche in un solo giorno”. E con gli occhi lucidi ha infine ringraziato sua moglie, Angela. “Senza di lei non sarei riuscito a scrivere le pagine di questa meravigliosa storia personale”.