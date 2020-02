Giornate primaverili fino a inizio marzo, poi arriva il freddo: assenti, ancora, precipitazioni significative

Bel tempo oggi ovunque. Domani più nuvolosità, in aumento durante il corso della giornata, con prime precipitazioni deboli sui versanti alpini di confine nordoccidentali. Temperature primaverili con massime che oggi in gran parte delle pianure potranno superare i 20 °C. Domani invece saranno già in calo per l’attenuazione dell’alta pressione e non andranno oltre i 14/15 °C. Minime alte con valori però piuttosto variegati e compresi tra 2 e 10 °C.