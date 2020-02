Il direttore della Sanità francese conferma: "Chiudere i confini non serve, dobbiamo monitorare chi arriva da Lombardia e Veneto"

"La situazione in Italia è preoccupante. Dei casi sono probabili in Francia per la nostra vicinanza".



Lo ha detto questa mattina, ai microfoni di radio France Info, il direttore generale della Sanità transalpino, Jerome Salomon, per il quale "chiudere le frontiere non serve a niente, ma ogni persona che torna dalla Lombardia o dal Veneto con dei sintomi deve essere considerata sospetta".



Rassicurazioni, quindi, arrivano dal direttore della sanità francese che, seppur molto cauto sulla situazione ai confini con l’Italia, ha confermato: "Quello che è importante è individuare rapidamente ogni persona contagiosa. E' per questo che nelle prossime ore avremo senza dubbio dei casi, il numero delle persone in corso di esame deve aumentare".