Mercati regolarmente aperti in Piemonte: il Coronavirus annullla gli eventi ma non i mercati

“Non è prevista la chiusura dei mercati piemontesi a causa del Coronavirus” dichiara il presidente regionale di Fiva Confcommercio, Battista Marolo, a seguito di una interlocuzione diretta con l’assessore alla Sanità Piemontese, Luigi Genesio Icardi.



Dopo un primo momento, in cui il testo dell’Ordinanza Ministeriale sembrava poter includere anche i mercati fra gli eventi soggetti a chiusura, prima l’ufficio di presidenza del governatore Alberto Cirio, infine lo stesso assessore alla Sanità hanno confermato che l’attività dei mercati non sarà interrotta.



“Ad oggi, i quindicimila ambulanti piemontesi possono continuare a erogare il proprio servizio ai cittadini, anche per scongiurare inutili allarmismi in merito ai rifornimenti di generi alimentari. Si raccomanda in ogni caso l’osservanza delle misure igieniche previste” conclude il presidente Marolo.

Quindi, mentre di ora in ora arrivano comunicazione di annullamenti della maggior parte degli eventi in programma in provincia, dal carnevale di Fossano all'evento di presentazione di Un Borgo di Cioccolato, vengono confermati i mercati settimanali in Granda e in tutto il territorio regionale.