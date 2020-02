Comune di Bra: arriva la prenotazione telefonica per Ufficio Casa e Isee

Cambiano le modalità d’accesso all’Ufficio Casa e all’Ufficio Servizi scolastici, Prestazioni sociali agevolate e Isee (per il solo rilascio delle attestazioni Isee) del Comune di Bra. A partire da lunedì 2 marzo 2020 verrà infatti introdotto un meccanismo di prenotazione telefonica, che andrà a sostituire il sistema ad accesso libero utilizzato fino ad ora.

Questa novità mira ad ottimizzare i servizi erogati, andando a ridurre i tempi di attesa degli utenti, che in molti casi potevano prolungarsi vista la tipologia delle questioni affrontate negli uffici coinvolti, tali da rendere necessari periodi medio-lunghi per la soluzione dei problemi e la compilazione dei relativi moduli. Inoltre, la nuova gestione su appuntamento consentirà un maggiore coordinamento tra gli uffici comunali e gli operatori dei Servizi sociali, evitando sovrapposizioni tra le due strutture.

Per quanto riguarda l’accesso all’Ufficio Casa, gli utenti che abitano in abitazioni in locazione privata dovranno fissare un appuntamento telefonando al numero 338-7253283 dalle 9 alle 12,45; coloro che invece vivono in abitazioni di edilizia residenziale pubblica (ATC) dovranno chiamare i numeri 0172-438124 oppure 0172-438234.

Per quanto attiene al rilascio delle attestazioni Isee, i cittadini potranno richiede informazioni e prendere appuntamento presso l’Ufficio Servizi Scolastici chiamando lo 0172-438238.