A Barge vertice della Protezione civile sul “Covid-19”, il sindaco: “Bisogna mantenere calma e razionalità, è tutto sotto controllo”

Alle 19.30 di ieri sera (domenica) a Barge, nei locali del Municipio, si è riunito il Comitato comunale di Protezione civile e l’Unità di crisi del COC, Centro operativo comunale, alla luce delle misure contingibili e urgenti messe in atto dal Ministero della Salute e dalla Regione come forma di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica legata al Coronavirus.

All’incontro erano presenti gli Amministratori comunali, guidati dal vicesindaco Nadia Beltramo, il comando della locale stazione dei Carabinieri di Barge, il Dirigente scolastico, la Croce rossa bargese, il gruppo Protezione civile dell’Associazione nazionale Alpini di Barge.

“La finalità della riunione – spiega in una nota il sindaco Comba – è stata la definizione delle modalità operative di attuazione a livello locale dell’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Ministero della Salute di intesa di concerto con il presidente della Regione Piemonte”.

Il sindaco, che abbiamo raggiunto telefonicamente stamane, ci tiene però a precisare: “La situazione è ampiamente sotto controllo. Il Comune sta seguendo le disposizioni che vengono emanate, recependole e trasmettendole alla cittadinanza. Invitiamo tutti i cittadini a mantenere la calma e a seguire le indicazioni di Ministero e Regione. Anche se possono risultare elementari, come il lavarsi frequentemente le mani.

Affrontiamo la situazione con razionalità, ricordandoci che la salute va affrontata a livello di comunità”.

Nell’incontro di ieri sera è stata esaminata approfonditamente l’ordinanza del Ministero della salute e della Regione Piemonte. Si è preso atto del provvedimento di chiusura delle scuole sino al 29 febbraio, specificando, come rimarcato dal dirigente scolastico, che è da intendersi sospesa ogni attività, anche non didattica.

“In merito al mercato settimanale di giovedì 27 febbraio – continua la nota del sindaco – abbiamo rinviato ogni valutazione in merito all’eventuale annullamento, che vaglieremo in relazione all’evoluzione della situazione in atto”.

Tutti gli uffici comunali rimarranno aperti al pubblico, ad esclusione della biblioteca comunale che rimarrà anch’essa chiusa fino al 29 febbraio.

“Rimarchiamo – conclude la nota – che l’ordinanza prevede la sospensione di tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura e di ogni forma di aggregazione in luoghi pubblici o privati, chiusi o aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale tenere costantemente informati i cittadini sull'evolversi della situazione”.