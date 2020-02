Cuneo, avrebbero macellato illegalmente tre montoni secondo il rituale islamico: in quattro a processo

Quando il 1 settembre 2017 la pattuglia della Polizia stradale entrò nell’autorimessa adiacente ad un’abitazione, poco fuori Cuneo, aveva trovato sei montoni, dei quali tre morti. Gli altri erano ancora vivi, legati. Sul pavimento c’erano alcuni coltelli, tre teste mozzate, e tanto sangue. Appesa una carcassa scuoiata. Era appena terminato il Ramadan.

In quattro sono a processo davanti al tribunale di Cuneo con l’accusa di maltrattamento di animali. Si tratta dei marocchini H.E.M., locatario del magazzino, e H.E.K., A.G. e Y.E.K. che avrebbero macellato i montoni illegalmente. Gli animali sarebbero stati dapprima sgozzati e poi decapitati, secondo la tradizione islamica. In Italia la macellazione rituale halal è consentita soltanto per motivi religiosi, da effettuarsi in macelli autorizzati e sotto controllo delle autorità sanitarie locali. La normativa italiana prevede anche che gli animali prima di essere uccisi debbano essere storditi per evitare sofferenze inutili.

“Ho dedotto che fossero stati sgozzati e morti dissanguati perché uno aveva un taglio alla gola. Tutti e tre erano stati decapitati”, ha spiegato il veterinario dell’ AslCN1. Gli ovini inoltre“erano privi di contrassegno che potesse certificarne la provenienza”. In quanto ai tre montoni ancora vivi, “uno era incaprettato, una pratica illegale, gli altri due erano soltanto legati”.

Gli animali sopravvissuti, che non riportavano numerazione sul dorso e non erano feriti, erano stati affidati ad un allevatore perché li tenesse in custodia per conto del Comune.

L’udienza è stata rinviata al 3 luglio per i testi delle difese.