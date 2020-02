La Regione Piemonte ufficializza l’800.333.444 come unico numero verde valido per l’emergenza Coronavirus

Lo aveva annunciato l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi nel corso del “punto stampa” tenutosi oggi in Prefettura, a Torino.

La Regione Piemonte ha istituito l’800.333.444 come unico numero verde attivo e autorizzato a ricevere segnalazioni di cittadini che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori.

Si tratta del numero verde della Regione, messo a punto ora anche per la risposta a eventuali richieste di informazioni sul “Covid-19”.

Il numero verde 800.333.444 si va ad aggiungere al 1500, il numero istituito a livello nazionale per l’emergenza “Coronavirus”, come ha ricordato proprio stamane Icardi: “Voglio farmi portavoce degli operatori chiedendo di non chiamare i numeri di emergenza tradizionali per richieste di assistenza in merito al coronavirus, ma utilizzare l'apposito numero 1500 o rivolgersi al proprio medico”.

L’assessore si è anche soffermano sulla notizia, errata, che si è diffusa specialmente sui social e su WhatsApp, in merito ad un numero verde (800.894545) istituto dalla Regione per l’emergenza “Coronavirus”.

“È stato messo in circolazione un numero verde inesistente” ha detto Icardi. In effetti, l’800.894545 è il numero istituito per la crisi del “Covid-19” dalla Regione Lombardia, e non dal Piemonte.

“Comunicheremo l’apertura di numeri verdi, che stiamo per mettere a punto oggi pomeriggio, attraverso i canali istituzionali” erano state le parole dell’assessore.

Poco fa è arrivata l’ufficializzazione del numero verde per il Piemonte. Sarà valido anche per eventuali richieste di chiarimenti in merito all'ordinanza sulle misure urgenti per il contenimento del contagio da coronavirus in Piemonte, o altre informazioni relative alla Regione.

Per informazioni o chiarimenti è possibile inoltre scrivere un’e-mail all'indirizzo 800333444@regione.piemonte.it. Non esistono altri numeri verdi ufficiali a disposizione dei cittadini piemontesi.

Con l’apertura di un numero verde la Regione va da aggiungere un canale a cui rivolgersi per avere delle informazioni in merito al “Covid-19”.

Rilanciamo anche qui l’appello del direttore del dipartimento di emergenza sanitaria regionale, Mario Raviolo, che ha chiesto di non contattare i numeri di emergenza, già messi a dura prova da un’ingente mole di chiamate.