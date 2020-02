Nella Diocesi di Saluzzo le misure per il Covid-19: sospesi catechismo e oratori, Messe senza segno della pace, acquasantiere svuotate

Anche nella Diocesi di Saluzzo vengono assunte le misure in questa fase di emergenza per il “Coronavirus”.

Lo rende noto Monsignor Cristiano Bodo, vescovo della Diocesi, in una lettera indirizzata ai parroci e a tutte le Comunità.

“La Diocesi segue con attenzione l’evolversi dell'emergenza che in questi giorni sta colpendo il Piemonte. – scrive Bodo – Per questo motivo avverte la necessità di specificare nuovamente ciò che è già stato indicato nelle disposizioni delle autorità regionali”.

Quanto disposto da Monsignor Bodo è in linea con le indicazioni della Curia metropolitana di Torino, emanate dall’arcivescovo Cesare Nosiglia.

Dal 24 febbraio al 1 marzo sono sospese in tutte le Parrocchie le attività pastorali che prevedano la presenza di gruppi di persone, come il catechismo e le attività degli oratori. Così come sono sospese tutte le attività pubbliche proposte a livello diocesano dagli Uffici pastorali.

“Per quanto riguarda le celebrazioni delle Sante Messe feriali e festive – rimarca Monsignor Bodo – si chiede a tutti i fedeli di ricevere la comunione eucaristica in mano, e non direttamente in bocca, di astenersi dal segno della pace e di non usare l’acquasantiera, che andrà svuotata”.

In vista del rito delle Ceneri, previsto per mercoledì 26 febbraio, il vescovo ha comunicato che “le ceneri dovranno essere imposte direttamente sul capo dei fedeli, senza alcun contatto fisico. Al tempo stesso, non si facciano celebrazioni per i bambini, al fine di tutelarne la salute”.

Anche il ritiro di Quaresima di giovedì prossimo è stato sospeso e rinviato a data da stabilire.

“Insieme a tutte le disposizioni elencate – aggiunge Monsignor Bodo – desidero offrire a tutti i fedeli un messaggio di speranza.

La delicatezza di questo momento non deve farci dimenticare di volgere lo sguardo al Signore con grande fiducia. Domando a tutti di rafforzare la preghiera personale ed al tempo stesso richiamo al dovere della carità verso i fratelli. Non permettiamo a questa situazione di emergenza di deturpare la nostra capacità di voler bene alle persone che ci circondano, ma al contrario cerchiamo nel profondo del cuore la più sincera fraternità cristiana.

Termino queste mie poche righe domandando alla Vergine Maria, Madre della Misericordia di Valmala, e a San Biagio vescovo c martire. di stendere la loro benevola protezione su tutti noi.

Invito tutta la comunità diocesana ad unirsi con fede”.