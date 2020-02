Allerta Coronavirus, la Confindustria Cuneo attiva task force per dare informazioni alle imprese della Granda

La Confindustria di Cuneo fa sapere tramite un post su Facebook l'attivazione di una task force per dare supporto informativo alle aziende cuneesi in questo momento di emergenza "Coronavirus".



Il gruppo sarà formato da Valerio D'Alessandro (0171 455461 / 335 5810852, v.dalessandro@uicuneo.it)per l'area Fisco e Dogane. Andrea Corniolo (0171 455490 / 331 6502034, a.corniolo@uicuneo.it) per l'area sicurezza, Bianca Revello (0171 455502 / 366 6452885 - b.revello@uicuneo.it) per l'area internazionalizzazione, Stefano Bergia ( 0171 455416 / 338 6482644 - s.bergia@uicuneo.it) per l'area sindacale e Nicolò Cometto (0171 455431 / 338 9378231 – n.cometto@uicuneo.it) per l'area logistica e trasporti.



Confindustria Cuneo ricorda, inoltre, nel post che da disposizione sono state sospese tutte le attività didattiche del CSI-Centro Servizi per l’Industria nella settimana del 24-29 febbraio.



Per ulteriori aggiornamenti consultare il sito www.uicuneo.it.