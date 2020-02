Come scommettere sui migliori giocatori della Serie A 2020

La Serie A è uno dei campionati di calcio più affascinanti nel panorama mondiale, nonché la nicchia più remunerativa all’interno del vasto settore delle scommesse online nel nostro paese. Solo la Premier League inglese, la Liga spagnola, la Bundesliga tedesca possono competere con la lega italiana in termini di storia, concentrato di talento e giro d’affari.

Però, nel fare un rapido confronto tra tutti questi campionati, c’è una caratteristica curiosa che salta subito all’occhio: la presenza di un team capace di dominare la scena negli ultimi anni. In Italia abbiamo infatti la Juventus, che ha polverizzato ogni record riuscendo addirittura a vincere lo scudetto per ben 8 volte consecutive. In Inghilterra ci ha pensato il Manchester City a farla da padrone, così come avvenuto in Spagna con il Barcellona e in Germania con il Bayern Monaco.

Per fortuna l’offerta di quote e mercati presenti sui bookmaker e sulle sezioni sportive dei casinò online nuovi dà accesso a molteplici alternative a quelle scommesse che si focalizzano semplicemente sulla vittoria del tricolore da parte di una delle 20 compagini della massima serie.

Una delle nicchie più popolari in questo senso è quella che si occupa dei migliori giocatori della Serie A, come i pronostici rispetto ai marcatori di una determinata partita o anche cercando di indovinare sia il marcatore che il risultato finale di un incontro. Altri ancora preferiscono scommettere su chi si aggiudicherà il titolo di capocannoniere della stagione. Quest’ultima opzione merita qualche parola in più.

È risaputo che ’Italia vanta una tradizione calcistica illustre, abituata a enfatizzare la tattica, la difesa il contropiede; tutti elementi condensati nel classico sistema detto “catenaccio”, reso famoso negli anni ‘50 e ‘60. E sebbene il gioco, in Italia come all’estero, si sia ovviamente evoluto tantissimo da allora, il calcio italiano è ancora oggi sinonimo di grande attenzione all’aspetto difensivo. Di conseguenza la Serie A rappresenta una sfida non da anche per i maggiori attaccanti di calibro internazionale, che nel corso del tempo sono stati chiamati a confrontarsi con difensori preparatissimi che hanno fatto la storia di questo sport, da Gentile a Nesta, da Scirea a Baresi.

Abbondano dopotutto le storie di grandi colpi del calciomercato rivelatisi poi dei flop totali alla prova del campo. E allo stesso tempo abbiamo visto aggiudicarsi il premio di capocannoniere giocatori che militano in squadre meno blasonate, come nel caso di Luca Toni del Verona nella stagione 2014-15 o più recentemente Fabio Quagliarella della Sampdoria nella stagione 2018-19.

In definitiva puntare su chi segna più reti non vuol dire solo fare attenzione alla forma del giocatore o alla caratura tecnica della squadra. Altri aspetti fondamentali per scegliere il proprio bomber riguardano per esempio il fatto di essere sempre schierato da titolare (tutt’altro che scontato in caso delle stelle di club impegnati anche in Europa, vedi Cristiano Ronaldo con la Juventus) o di essere il rigorista designato della propria squadra (vedi il leader attuale della classifica marcatori, Ciro Immobile della Lazio). Gli amanti delle statistiche più avanzate possono anche operare confronti sulla base del rapporto tra tiri in porta e tiri totali, così come del rapporto tra gol segnati e tiri in porta.