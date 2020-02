Cura dei capelli post-salone: alcuni consigli

Chi non ama un viaggio al salone? Nel mezzo dei nostri programmi incredibilmente occupati, un lussuoso trattamento per capelli è una delle uniche volte in cui siamo veramente costretti a rilassarci. Certo, alcuni di noi possono scegliere di continuare a lavorare sui nostri tablet per lavorare o rispondere alle e-mail sui nostri telefoni per quei trattamenti prolungati, ma chi si lamenta quando hanno il salone come ufficio per il giorno?

Una volta usciti dal parrucchiere, è il momento di fare molta attenzione. Diversi trattamenti del salone richiedono una cura dei capelli post-salone specifica al fine di mantenere le condizioni del trattamento, che si tratti di un colore di capelli luminoso, stiratura, permanente o persino di una classica asciugatura dei capelli.

Una regola empirica generale nella cura dei capelli, che sia trattata in salone o meno, è applicare i passaggi di base (ma spesso trascurati) come l'uso di prodotti con SPF, la necessità di ritagli frequenti per eliminare le doppie punte e la cura del cuoio capelluto. Per le istruzioni più specifiche, continua a leggere!

Dopo un'asciugatura dei capelli

Non si può negare che i nostri capelli si sentano al meglio subito dopo un semplice trattamento combinato taglio + lavaggio + asciugatura . Nessun prodotto chimico aggressivo coinvolto, solo buoni vecchi frammenti, un rilassante massaggio alla testa (e talvolta alle spalle) mentre i tuoi capelli vengono lavati e la classica asciugatura professionale. Per farlo durare fino a quando lo consente (probabilmente al massimo una settimana), evita di toccarti troppo i capelli in quanto potresti trasferire impurità e oli dai polpastrelli ai capelli. Questo farà sì che si sporchi e lo appesantisca inutilmente, perdendo il volume. Pettina i capelli con una grande spazzola per districare ma mantieni il corpo sotto controllo.

Dopo il trattamento dei capelli danneggiati

Se hai appena subito un trattamento per curare i tuoi capelli danneggiati dal costante styling dei capelli, è probabile che non vorrai che la tua criniera torni come era prima di entrare nel parrucchiere. Per garantire un effetto duraturo di capelli sani, shampoo solo quando necessario ed esegui trattamenti settimanali di condizionamento profondo lasciando nel balsamo per almeno 10 minuti prima di risciacquare. Taglia le tue doppie punte se non hai tempo per una visita al salone torcendo le punte dei capelli e tagliando via le ciocche che puntano verso l'esterno. Questo eliminerà le estremità rotte e assicurerà che non viaggino su ogni ciocca, danneggiando ulteriormente i capelli.

Dopo la tintura

I colori extra luminosi (specialmente sui nostri capelli asiatici naturalmente scuri) richiederanno più cura. Questo dipende dal consiglio che il tuo parrucchiere ti darà, ma una regola generale è di astenersi dal lavarlo per almeno 48 ore per consentire al colore di essere impostato correttamente. Se il cuoio capelluto inizia a ingrassare e senti la necessità di eliminare gli oli in eccesso, cospargi un po 'di shampoo secco sulle radici o se non è disponibile per te, la polvere per bambini funziona altrettanto bene. Dopo aver lavato i capelli, scegli shampoo e balsami per capelli colorati per mantenere davvero le condizioni della criniera. Preparati a visitare il tuo colorista ogni poche settimane per mantenere il colore dei tuoi capelli se è una tonalità brillante. Se sai di non essere in grado di essere così disciplinato, mantieni un colore dall'aspetto naturale come i neutri scuri, quindi non hai bisogno di ulteriore manutenzione.

Dopo il raddrizzamento / ricondizionamento

Dopo 4-6 ore di trattamenti di riequilibratura back to back che hai subito, non vorrai sprecare gli sforzi creando accidentalmente un ricciolo o un'ammaccatura nelle tue serrature ora dritte. Dopo il ricondizionamento, evitare di lavare o sottoporre i capelli all'acqua per almeno 3 giorni per far depositare le sostanze chimiche. Nel frattempo, fermati dal tirarlo indietro con una fascia per capelli o usando una normale cravatta per capelli. Se hai bisogno di sporcarti le mani e tenere i capelli lontani dal viso, investi in una buona cravatta per cavo telefonico che non lasci un segno tra i capelli lisci (o usa una grande molletta e intreccia i capelli con carta, come vediamo sempre nelle sfilate di moda nel backstage). Cerca shampoo e prodotti per la cura dei capelli adatti ai capelli lisci per mantenere ogni giorno il tuo stile in modo che duri più a lungo. Dai ai tuoi capelli trattati dei tempi di inattività ed evita di aggiungere trattamenti come la colorazione sopra di esso per almeno 3 mesi, in quanto può aggiungere stress ai fili. Scegli anche i bordi regolari, poiché le doppie punte sono più evidenti contro i capelli super lisci.

Ecco qua, diversi consigli per la cura dei capelli solo per te. Ci auguriamo che ti siano utili!