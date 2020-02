Annullato l’evento “Pre Fiera” per contenere il diffondersi del “Coronavirus”

In ossequio all’ordinanza avente come oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicata nella serata di domenica 23 febbraio a firma del Ministro della Salute Roberto

Speranza e del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, siamo ad informarvi che l’evento di anteprima alla 39a edizione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano denominato “Pre Fiera”, in programma venerdì 28 febbraio alle ore 18 presso il Salone d’Onore di Palazzo Taffini a Savigliano, è stato al momento annullato. Seguiranno aggiornamenti.