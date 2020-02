Carnevale: Cervere diventa "Colorandia" per... scacciare la paura

La risposta dei ragazzi e dei loro genitori non si è fatta attendere, come confermano le immagini del pomeriggio in piazza San Sebastiano e della serata gastronomica con concorso in maschera nella sede di via IV Novembre dell'associazione turistica guidata da Giovanni Rinero, sempre nel corso di sabato 22 febbraio.

"Abbiamo cercato di salvaguardare, in una scenografia il più possibile di spensieratezza, un appuntamento che rappresenta anzitutto una tradizione festosa per tutte le famiglie del paese, con l'obiettivo di vincere sulla paura e confermare quella vocazione alla socialità che è punto di forza della vita cittadina e di ogni evento in terra Cerverese. Il Carnevale, mai come nell'edizione di quest'anno, torna alle origini del proprio significato, esorcizzando le inquietudini delle persone e creando le basi motivazionali per superare, in ogni fase della Storia, i problemi legati a vicende stagionali", commenta il Sindaco Corrado Marchisio con il Presidente della Pro Loco, Rinero.