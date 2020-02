Clavesana: rinviato l'evento "BAM a sostegno dei comuni del cuneese"

Informiamo i nostri lettori che l'evento "BAM a sostegno dei comuni del cuneese" in programma per giovedì 27 febbraio è stato annullato e rinviato, probabilmente, a giovedì 19 marzo sempre alle ore 15.30 presso la Cantina di Clavesana, in ottemperanza all'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dal presidente della Regione Alberto Cirio che ha come oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”.