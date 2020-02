Il Carnevale di Cuneo "dominato" dall'Oltregesso: vittoria sia per il carro che per il gruppo mascherato

E' la zona dell'Oltregesso a vincere la 41^ edizione del Carnevale Ragazzi di Cuneo, che ha visto sfilare, ieri 23 febbraio, 22 gruppi con altrettanti carretti, per le vie della città, sotto una pioggia di coriandoli e a ritmo di muscia, il tema da sviluppare quest'anno.

"La mia vita è musica. Scelgo io come ballare" è il gruppo mascherato di Spinetta e Roata Canale arrivato primo. Il carretto che ha ottenuto il punteggio più alto, invece, è quello di Madonna delle Grazie, Bombonina e Tetti Pesio, dal titolo "Singin' in the Oltre Gesso".