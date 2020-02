Saluzzo, esultanti gli oratori di Moretta-Faule- Polonghera e Costigliole vincitori del terzo Carnevale della Diocesi

In tanti a Saluzzo, famiglie e bambini, per il terzo Carnevale della Diocesi, ieri domenica 23 febbraio. Ha visto come esultanti vincitori pari merito, con 97 punti, gli oratori di Moretta-Faule-Polonghera e di Costigliole.

I primi con “Bee With Is” apine dalla coinvolgente esibizione corale, piena di colore ed energia, i secondi con “CostigliOlimpo” eleganti e scenografici, sul tema dell’uva, nettare degli dei dell'Olimpo.

Agli oratori di Verzuolo è andato "il Premio Speciale Coldiretti Giovani Impresa" per la divertente interpretazione di “Ala din don dan…a Verzuolo arriva il Sultan”.

L’oratorio di Paesana con “Il Sogno indiano" ha vinto il premio per la miglior valorizzazione del gruppo mascherato, istituito dal Centro commerciale naturale. Pienone anche quest’anno e clima di festa al Carnevale dei bambini, nato da un' idea di don Marco Casalis.

Alle maschere della città di Saluzzo, Castellana, Ciaferlin e seguito, al termine ormai del loro lungo impegno carnevalesco, quali simbolici rappresentanti del comune per un anno, sono state consegnate dall’assessore al Commercio Francesca Neberti le spille della città.

Oltre a Moretta, Faule e Polonghera, Verzuolo, Paesana hanno partecipato applauditissimi: Sampeyre con “Legolando”, l’oratorio don Bosco di Saluzzo con “Circondiamoci di Gioia” che nella sfilata dei carri (domenica 16 febbraio) si è portato a casa il Trofeo per la coreografia con più energia di eViso, e Tarantasca con “Tarantasca nel Mondo”.

Ultimo appuntamento del Carnevale di Saluzzo, domani martedì 25 febbraio, martedì grasso, salvo annullamenti, è al Pala CRS con il ballo dei bambini in compagnia di Castellana e Ciaferlin, con Marco Marzi e il suo staff e le maschere ospiti.