Fratelli d'Italia: Rocco Pulitanò è il Responsabile Provinciale per gli Enti locali per il Cuneese, il Monregalese, il Fossanese, Langhe e Roero

Nei giorni scorsi il Coordinatore Provinciale di Fratelli d'Italia William Casoni ha nominato Rocco Pulitanò Responsabile Provinciale per gli Enti locali per il Cuneese, il Monregalese, il Fossanese, Langhe e Roero. "Una nomina che personalmente mi riempie di soddisfazione" afferma Rocco Pulitanò. "Il dialogo con gli Enti locali, che rappresentano il primo sportello di confronto con il territorio e con le sue complesse problematiche, è fondamentale per il buon operare della politica locale e nazionale, un segno concreto di impegno nella costruzione di un progetto politico fondato sui nostri valori e che sappia apportare innovazione e benefici per tutta la Provincia" continua. "Fratelli d'Italia si sta organizzando ed articolando sempre di più sul territorio, per avere le giuste ramificazioni che consentano un suo forte radicamento" dichiara William Casoni. "La nomina di Rocco Pulitanò quale responsabile per gli enti locali per il Cuneese, il Monregalese, il Fossanese, Langhe e Roero ne è un ulteriore tassello" conclude.