Non solo sci a Pian Munè di Paesana, ma anche rock, plenilunio e Festa delle donne

Con le sue piste ancora discretamente innevate e quindi aperte e sciabili, la stazione invernale di Pian Munè di Paesana torna in campo con nuovi eventi in quest’ultimo spicchio di inverno particolarmente avaro di neve.

Alle 12 di domenica primo marzo il rifugio a monte della seggiovia, a 1800 metri di quota ospiterà il settimo appuntamento con il "Rock on the rocks", evento di musica e neve che vedrà esibirsi i “Too Rock”, gruppo pinerolese che riveste e trasforma pezzi pop in chiave rock.

Non va dimenticata, poi, la luna piena di marzo con golose serate nei rifugi per godere appieno del plenilunio.

E nemmeno il “weekend in rosa”, quello di sabato 7 e domenica 8 marzo, dipinto con i colori della Festa della donna.

In quei giorni tutte le donne potranno sciare approfittando della promozione che prevede la messa in vendita dello skipass giornaliero a soli 10 euro.

Info e Prenotazioni scrivendo via whatsapp al numero 3286925406.