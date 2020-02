Montata la prima tenda pneumatica della Protezione Civile anche a Savigliano per seguire i casi sospetti di aver contratto il virus “Covid-19”.

La struttura è stata collocata all’ingresso del Pronto Soccorso.

In città fino al 29 febbraio saranno chiuse scuole e diversi edifici pubblici. Sospeso anche l’evento della pre-meccanizzazione, mentre il Consiglio comunale, in programma giovedì 27 febbraio, si farà “a porte chiuse” per evitare assembramenti.