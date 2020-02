Bra, montate tende da campo a scopo precauzionale davanti al pronto soccorso (Foto)

Sono terminate alle 3 di questa mattina (lunedì 24 febbraio), a cura della Protezione civile di Fossano, le operazioni di montaggio di tende da campo all’esterno dell’ospedale di Bra, Alba e Savigliano, a disposizione degli operatori sanitari e del personale medico.

Si tratta di un intervento a scopo precauzionale, che rientra nelle disposizioni previste dall’assessorato alla sanità della Regione per frenare l’emergenza Coronavirus. La tenda costituirà un filtro per visitare i pazienti di cui si sospetta il contagio che accedono autonomamente in pronto soccorso.

“Ieri sera la colonna mobile della Protezione civile di Fossano ha provveduto a montare le tende in ospedali, a Bra, Alba e Savigliano. Alle ore 3 siamo rientrati a casa, è stata una notte dura, ma abbiamo portato a termine il montaggio delle tende” ci ha raccontato Giacomo Bonomo, che si è adoperato insieme alla squadra della Protezione civile.