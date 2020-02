Coronavirus, annullati tutti gli eventi pubblici. Ad Alba salta il Carnevale dei Bambini del Mussotto

E’ ovviamente lungo e articolato l’elenco delle manifestazioni pubbliche annullate in osservanza alla decisione congiunta presa da Regione Piemonte e Ministero della Sanità sulle misure precauzionali volte a evitare i rischi legati a una possibile diffusione del Covid 19.



Tra queste figurano praticamente tutte le manifestazioni di carattere culturale, informativo, ludico e religioso in programma su tutto il territorio regionale.



Non fa ovviamente eccezione il Carnevale dei Bambini del Mussotto, appuntamento in maschera tra i più sentiti sulla piazza albese. "Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1 – scrivono gli organizzatori - emanata dal Ministro della Sanità di intesa con il Presidente della Regione Piemonte nella serata di domenica 23 febbraio 2020, che prevede, tra le altre cose, la sospensione di tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura ludico, culturale, sportiva e religiosa, il direttivo del Circolo Acli “Luigi Maiolo” di Mussotto d’Alba comunica a malincuore che la manifestazione "Carnevale dei Bambini" in programma per martedì 25 febbraio è annullata. Per quanto riguarda la serata china di Carnevale China di Carnevale in programma per sabato 29 febbraio è rinviata a data da destinarsi. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni".



Stessa sorte per l’incontro sul nuovo ospedale organizzato per questa sera ad Alba dall’associazione Ithaca, come anche per il convegno “Professione Nonni", organizzato per martedì 25 febbraio presso l'Associazione Commercianti Albesi, rinviato a data da destinarsi.

INCONTRI ANNULLATI ALLA FONDAZIONE MIRAFIORE DI SERRALUNGA

La Fondazione Emanuele di Mirafiore ha annullato i due eventi in programma per questa settimana, ovvero l'incontro con Telmo Pievani (previsto per sabato 29 febbraio) e lo spettacolo/laboratorio per ragazzi "Piante in viaggio" con Andrea Vico e lo stesso Telmo Pievani (previsto per domenica 1 marzo). La Fondazione si scusa per il disagio e si impegna a recuperare i due eventi non appena sarà possibile. Seguiranno ulteriori informazioni sulle attività della settimana successiva.