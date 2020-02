Fossanese: scuole chiuse e Carnevali annullati in via precauzionale

In ottemperanza alle disposizione della Regione Piemonte e della Prefettura in materia di Corona Virus, oltre alle scuole di ogni ordine e grado, in via precauzionale sarà annullata anche la festa di Carnevale di martedì 25 febbraio a Fossano.

Anche il comune di Sant'Albano stura ha annullato la festa in maschera di martedì 25, come Trinità ha cancellato gli eventi del prossimo fine settimana e lo spettacolo teatrale previsto.

A Genola, per il momento, è stata annullata la serata di domani, lunedì, secondo appuntamento con il corso di Whattsapp mentre l'elenco completo delle manifestazioni e degli incontri annullati sarà definito domani nel corso della Giunta Comunale (seguirà aggiornamento).

Restano da valutare le attvità sportive: sospese le partite per la presenza di pubblico, ma non ci sono decisioni univoche per gli allenamenti. La Ginnastica Artistica Libertas di Fossano, come la Pallavolo di Cervere, hanno deciso di sospendere gli allenamenti, ma l'elenco delle attività sospese è in aggiornamento.

Sicuramente sospese le lezioni della Fondazione Fossano Musica che ha reso un comunicato in questi minuti.