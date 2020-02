La Regione Piemonte: "Per richieste di assistenza in merito al Coronavirus il numero da chiamare è il 1500"

"Augurando a tutti una buona settimana, seppur non ordinaria, voglio farmi portavoce degli operatori chiedendo di non chiamare i numeri di emergenza tradizionali per richieste di assistenza in merito al coronavirus ma utilizzare l'apposito numero 1500 o il tuo medico o la guardia medica. Vi tengo aggiornati!".



Questo l’invito che l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Icardi ha appena rivolto alla popolazione piemontese in merito all’emergenza legata al Covid 19.