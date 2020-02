Fisco: Flavio Gastaldi chiede di rivedere le norme sulle accise per i depositi di gasolio agricolo

“ Le nuove norme sulle accise su depositi e distributori di prodotti energetici vanno riviste. Le imprese agricole hanno bisogno di semplificazioni e agevolazioni, non di ulteriori complicazioni. Il recente decreto fiscale varato dal governo giallorosso va invece nella direzione opposta. Ho presentato in proposito un’interrogazione al ministro Gualtieri per evitare alle aziende agricole altra, insopportabile, asfissiante burocrazia, che peraltro comporta anche ulteriori costi ".

"Intendiamoci: giusto prevedere verifiche e controlli, nessuno li vuole mettere in discussione. Ma imporne di altri - visto che per il settore sono già previsti - è accanimento. E questo per la Lega non va affatto bene. Tant'è vero che avevamo presentato emendamenti e ordini del giorno al decreto Milleproroghe in questo senso, ma l'esecutivo ha preferito voltarsi dall'altra parte".