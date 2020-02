A Dogliani si parte “A Sirene Spiegate”: coinvolti oltre 400 studenti

L’Associazione Volontari del Soccorso, il Distaccamento dei Vigili del Fuoco e il Gruppo di Protezione Civile, insieme all’Amministrazione Comunale di Dogliani, hanno avviato, un progetto nato in sinergia dal titolo “A Sirene Spiegate” rivolto ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Dogliani.

Con questo progetto, per la prima volta, queste realtà agiranno insieme, non solo sul campo, ma anche nella sensibilizzazione con la convinzione che l’unione e la collaborazione servano a far crescere tra le nuove generazioni la sensibilità al mondo del volontariato e alla partecipazione.

Spiega Daniela Sandrone, consigliere comunale delegato alle Associazioni, Protezione Civile, Volontariato: “L’Amministrazione Comunale è lieta di partecipare a tale iniziativa e di esserne il promotore e sostenitore in quanto consapevole dell’importanza del ruolo del Volontario e delle relative strutture di appartenenza del Paese. Le finalità principali del progetto mirano a far conoscere maggiormente l’operato in emergenza su tutto il territorio, e coinvolgere il maggior numero di persone partendo dai più piccini perché .... rappresentano il futuro”.

Le attività si svolgeranno da giovedì 27 febbraio al 7 marzo e si concentreranno sulla figura del Volontario, sul NUE 112 e su che cosa fare o non fare in caso di emergenza, con lezioni frontali in aula, visione dei mezzi e delle principali attrezzature e dimostrazioni pratiche.

Il progetto, che vedrà coinvolti quasi 400 ragazzi, terminerà in primavera con un paio di giornate di lezioni pratiche all’aperto.