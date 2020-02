All'Inps di Cuneo accessi regolamentati e solo attività di sportello veloce

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), al fine di ridurre il rischio di contagio, l’Inps comunica che sono state apportate modifiche all’organizzazione del servizio di ricevimento degli utenti.

Per evitare assembramenti, le Sedi Inps del territorio piemontese garantiranno l’accesso alla struttura solo per le attività di sportello veloce, ad esempio rilascio PIN e Estratti conto, cedolini pensioni, consegna documenti, garantendo l’afflusso ai locali solo ad un numero di persone regolamentato.

Viene sospeso il servizio degli sportelli di linea e la consulenza su appuntamento, salvo casi di eccezionale urgenza. Gli utenti che avevano già prenotato un appuntamento saranno contattati tramite SMS, mail, APP, MyInps e telefono per concordare l’attivazione di eventuali servizi alternativi.

Al momento, salvo evoluzioni, sarà possibile effettuare esclusivamente gli appuntamenti degli intermediari qualificati (ad esempio patronati, consulenti, etc..).

Da oggi sono sospese tutte le visite medico-legali, che saranno rimesse in calendario a partire dal 9 marzo 2020. Si rammenta che sarà possibile contattare il contact center componendo il numero 803 164 se si chiama da fisso o 06 164 164 per chiamate dal cellulare. Questo servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 fino alle ore20, il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Inoltre, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, l’Inps ha predisposto un canale telefonico aggiuntivo, un numero di emergenza a livello provinciale che sarà attivo da domani, 26 febbraio 2020, al quale risponderanno direttamente i funzionari di sede per dare risposta alle esigenze informative dei cittadini.

Il numero a disposizione dei cittadini è 0171/318395.

Nell’invitare i cittadini a contattare i canali di contatto alternativi appositamente predisposti per affrontare al meglio questo momento di crisi, si assicura che l’Inps sta adottando tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza della salute pubblica e garantire, allo stesso tempo, l’erogazione di tutti i servizi e di tutte le prestazioni cui i cittadini hanno diritto. Seguiranno ulteriori comunicati in relazione all’evolversi della situazione.