Bollette dell'acqua, spedizione tardiva: nessuna mora per gli utenti Mondo Acqua

Mondo Acqua, azienda di riferimento per il servizio idrico nei Comuni di Bene Vagienna, Briaglia, Frabosa Soprana, Mondovì, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Vicoforte e Villanova Mondovì, comunica ufficialmente che "a causa di un disguido nella spedizione, le bollette potrebbero arrivare tardivamente".

In ogni caso, gli utenti potranno dormire sonni tranquilli, dal momento che, trattandosi di una difficoltà dipesa da fattori esterni, non sarà applicata alcuna mora sulla loro tariffazione.

"La scadenza per il pagamento - concludono da Mondo Acqua - è prorogata di ulteriori 30 giorni dal termine indicato in bolletta. Ci scusiamo per il disagio arrecato".