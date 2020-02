Busca: puliti e messi in sicurezza parchi e strade

Alcuni lavori di pulizia e messa in sicurezza dei pachi e strade hanno interessato il territorio comunale. Dal 2016 si ripropone l’intervento degli operai forestali della Regione Piemonte per importanti interventi di pulitura delle zone boschive. In seguito alla segnalazione dell’ufficio tecnico, è stato concordata la pulitura del parco Francotto, in frazione Santo Stefano, su alcuni sentieri collinari e nel parco di Villa Ferrero, sede della cooperativa Insieme a voi e residenza per disabili. Si tratta di lavori a totale carico della Regione.



Inoltre il Comune, con il prezioso aiuto dei volontari della Protezione civile comunale, hanno effettuato la mezza in sicurezza della strada in via Silvio Pellico, dove la carreggiata è stata leggermente allargata e protetta nella curvo con il posizionamento di un guard-rail.



Altri lavori a cura dell'ufficio tecnico comunale sono stati svolti nei parchi e nei viali cittadini, dove proseguono anche le potature.



"Ringrazio - dice il sindaco Marco Gallo - in particolare i volontari della Protezione civile per questi interventi e gli operatori forestali della Regione, con la quale il Comune ha in essere un rapporto di collabarzione risalente al 2016".